Free and Reduced-Price School Meals

Liberty Hill ISD announced its policy today for providing free and reduced-price meals for children served under the attached current income eligibility guidelines. Each school/site or the central office has a copy of the policy, which may be reviewed by anyone on request.

Starting on August 1, 2023, Liberty Hill ISD will begin distributing letters to the households of the children in the district about eligibility benefits and any actions households need to take to apply for these benefits. Applications also are available at 301 Forrest St. Liberty Hill TX 78642.

Criteria for Free and Reduced-Price Meal Benefits

The following criteria will be used to determine a child’s eligibility for free or reduced-price meal benefits:

Income

1. Household income that is at or below the income eligibility levels

Categorical (Automatic) Eligibility

2. Household receiving Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Temporary Assistance for Needy Families (TANF); or Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR)

Program Participant

3. Child’s status as a foster child, homeless, runaway, migrant, or displaced by a declared disaster

4. Child’s enrollment in Head Start or Even Start

5. Income Eligibility

For those households that qualify for free or reduced-price meals based on income, an adult in the household must complete an application for free and reduced-price meals and return it to Liberty Hill ISD 301 Forrest St Liberty Hill TX 78642 and/or your child’s school. Those individuals filling out the application will need to provide the following information:

1. Names of all household members

2. Amount, frequency, and source of current income for each household member

3. Last 4 of the Social Security number of the adult household member who signs the application or, if the adult does not have a social security number, check the box for “No Social Security number”

4. Signature of an adult household member attesting that the information provided is correct

Categorical or Program Eligibility

Liberty Hill ISD is working with local agencies to identify all children who are categorically and program eligible. Liberty Hill ISD will notify the households of these children that they do not need to complete an application. Any household that does not receive a letter and feels it should have should contact Liberty Hill ISD 301 Forrest St Liberty Hill TX 78642.

Any household that wishes to decline benefits should contact Lark Nabi, Child Nutrition Specialist, 512-260-5574 or childnutrition@libertyhilltxed.net.

Applications may be submitted anytime during the school year. The information provided by households on the application will be used for the purpose of determining eligibility. Applications may also be verified by the school officials at any time during the school year.

Determining Eligibility

Under the provisions of the free and reduced-price meal policy, Lark Nabi, Child Nutrition Specialist will review applications and determine eligibility. Households or guardias dissatisfied with the Reviewing Official's eligibility determination may wish to discuss the decision with the Reviewing Official on an informal basis. Households wishing to make a formal appeal for a hearing on the decision may make a request either orally or in writing to Rosanna Guerrero 301 Forrest St. Liberty Hill, TX 78642 or 512-260-5580 or rguerrero@libertyhill.txed.net.

Unexpected Circumstances

If a household member becomes unemployed or if the household size increases, the household should contact the school. Such changes may make the children of the household eligible for benefits if the household’s income falls at or below the attached current income eligibility guidelines.

In accordance with federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, national origin, sex (including gender identity and sexual orientation), disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity. Program information may be made available in languages other than English. Persons with disabilities who require alternative means of communication to obtain program information (e.g., Braille, large print, audiotape, American Sign Language), should contact the responsible state or local agency that administers the program or USDA's TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TTY) or contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339.

To file a program discrimination complaint, a Complainant should complete a Form AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Form which can be obtained online at: https://www.usda.gov/sites/default Ajles/documents/ad- 3027.pdf and at any USDA office or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by: (1) mail: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; or (3) email: program.intake@usda.gov. This institution is an equal opportunity provider.

Solicitud de comidas gratuitas y a precio reducido formulario

Liberty Hill ISD anunció el día de hoy su política para proporcionar comidas gratuitas y a precio reducido a los niños atendidos bajo las pautas adjuntas de elegibilidad según ingresos actuales. Cada escuela/sitio o la oficina central tiene una copia de la política, que puede ser revisada por cualquier persona que lo solicite.

A partir del August 1, 2023 Liberty Hill ISD comenzará a distribuir cartas a los hogares de los niños en el distrito acerca de los beneficios de elegibilidad y las medidas que los hogares deben tomar para solicitar estos beneficios. Las solicitudes también están disponibles en 301 Forrest St. Liberty Hill, TX 78642.

Criterios para beneficios de comidas gratuitas y a precio reducido

Los siguientes criterios se utilizarán para determinar la elegibilidad de un niño para recibir beneficios de comidas gratuitas o a precio reducido:

Ingresos

1. Ingresos del hogar que son iguales o inferiores a los niveles de elegibilidad.

Elegibilidad categórica (automática)

2. Hogar que recibe ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o del Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones de Nativos Americanos (FDPIR).

Participante del programa

3. Situación del niño en hogar sustituto, indigente, fugitivo, migrante o desplazado por un desastre declarado

4. Inscripción del niño en Head Start o Even Start

Elegibilidad según ingresos

Para aquellos hogares que califican para comidas gratuitas o de precio reducido en función de los ingresos, un adulto en el hogar debe completar la solicitud de comidas gratuitas y a precio reducido y devolverla a finsert name, title, and contact information}. Las personas que completen la solicitud deberán proporcionar la siguiente información:

1. Nombres de todos los miembros del hogar.

2. Monto, frecuencia y fuente de ingresos actuales para cada miembro del hogar.

3. Los últimos cuatro (4) dígitos del número de Seguro Social del miembro adulto del hogar que firma la solicitud o, si el adulto no tiene un número de Seguro Social, marque la casilla “Sin número de Seguro Social."

4. Firma de un miembro adulto del hogar que acredite que la información provista es correcta.

Elegibilidad categórica o para el programa

Liberty Hill ISD está trabajando con agencias locales para identificar a todos los niños que son elegibles categóricamente y para el programa. Liberty Hill ISD notificará a los hogares de estos niños que no necesitan completar una solicitud. Cualquier hogar que no reciba una carta y crea que debería haberlo hecho debe comunicarse con Lark Nabi, Child Nutrition Specialist.

Cualquier hogar que desee rechazar los beneficios debe comunicarse con Lark Nabi, Child Nutrition Specialist 512-260-5574 OR Lnabi@libertyhill.txed.net.

Las solicitudes pueden presentarse en cualquier momento durante el año escolar. La información que proporcionan los hogares en la solicitud se utilizará con el fin de determinar la elegibilidad. Las solicitudes también pueden ser verificadas por los funcionarios escolares en cualquier momento durante el año escolar.

Determinación de elegibilidad

De acuerdo con las disposiciones de la política de comidas gratuitas y a precio reducido, (insert title and name of reviewing official? revisará las solicitudes y determinará la elegibilidad. Es posible que los hogares o tutores que no estén satisfechos con la determinación de elegibilidad por parte del funcionario encargado de la revisión deseen debatir la decisión con dicho funcionario de manera informal. Los hogares que deseen presentar una apelación formal para una audiencia sobre la decisión pueden presentar una solicitud verbalmente o por escrito a Rosanna Guerrero 512-260-5580 OR rguerrero@libertyhill.txed.net.

Circunstancias inesperadas

Si un miembro del hogar queda desempleado o si el tamaño del hogar aumenta, el hogar debe comunicarse con la escuela. Dichos cambios pueden hacer que los niños del hogar sean elegibles para los beneficios si los ingresos del hogar caen en o por debajo de las pautas de elegibilidad según ingresos actuales adjuntas.

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta entidad está prohibida de discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluyendo identidad de género y orientación sexual), discapacidad, edad, o represalia o retorsión por actividades previas de derechos civiles. La información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés. Las personas con discapacidades que oe medios alternos de comunicación para obtener la información del programa (por ejemplo Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano (ASL), ete.) deben comunicarse con la agencia local o estatal responsable de administrar el programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comuníquese con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe llenar un formulario AD-3027, formulario de queja por discriminación en el programa del USDA, el cual puede obtenerse en línea en: https: //www.usda.gou/sites/default/files/documents/ad-3027s.pdf, de cualquier oficina de USDA, llamando al (866) 632- 9992, o escribiendo una carta dirigida a USDA. La carta debe contener el nombre del demandante, la dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la acción discriminatoria alegada con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y fecha de una presunta violación de derechos civiles. El formulario AD-8027 completado o la carta debe presentarse a USDA por: (1) Correo: U.S. Department of Agriculture, Office ofthe Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; or (3) correo electronico: program. intake(Wusda.gov. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.